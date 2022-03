Football: Aubameyang en lice pour le titre de joueur du mois en Liga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Arrivé au FC Barcelone En Espagne sur la pointe des pieds aux dernières heures du mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord avec des performances plus que remarquables. Des stats qui lui valent d’être en lice pour le prix du joueur du mois en championnat d’Espagne pour le compte du mois de février 2022.

4, c’est le nombre de matchs qu’il a fallu à Pierre-Emerick Aubameyang pour devenir l’un des chouchous des Culès. Et pour cause, le capitaine des Panthères a profité de la confiance placée en lui par Xavi Hernandez pour claquer 4 buts en championnat espagnol et ce, durant le mois de février. Une performance XXL qui n’a pas laissé indifférents les dirigeants de la Liga Santander qui ont récompensé celui qui est considéré par OptaJean comme « la meilleure recrue hivernale du FC Barça ».

En effet, la Ligue espagnole de première division l’a nominé pour le titre de joueur du mois. Dans sa fiche de présentation, l’international gabonais a 89 en vitesse, 85 en tirs, 80 en dribbles. Autant dire qu’il pourrait d’emblée être considéré comme le favori pour décrocher son premier trophée en Catalogne. Pour information, Pierre-Emerick Aubameyang devra batailler avec Nabil Fékir du Real Betis, Pau Francisco Torres de la Villarreal, Thibaut Courtois du Real Madrid, Vedat Muriqi du RCD Majorque, Pere Milla Pena de Elche et Daniel Vivian de l’Athletic Bilbao.