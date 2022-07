Football: Aubameyang élevé au rang d’ambassadeur du sport en Espagne

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une cérémonie organisée le 13 juin dernier, à la Alcazaba Avila, que Pierre-Emerick Aubameyang a été élevé en qualité d’ambassadeur du sport pour la ville dont est originaire sa famille maternelle. Il s’agit de la commune d’Ávila, capitale de la province espagnole éponyme, située dans une région vallonnée au nord-ouest de Madrid.

Avant la reprise de la saison sportive, Pierre-Emerick Aubameyang ne cesse d’enchaîner les bonnes nouvelles en Espagne. Déjà double buteur avec son club, le FC Barcelone, le désormais ancien capitaine et international gabonais, a remporté le dimanche 24 juillet 2022, son deuxième clasico en 2 rencontres disputées. Mais ces succès sportifs ont été précédés d’un événement. Il s’agit de la reconnaissance en qualité d’ambassadeur du sport pour la ville d’Ávila.

De quoi mettre en relief le manque de reconnaissance qui est accordée aux icônes de notre pays. Dans le sport ou la musique, peu sont ceux qui ont été magnifiés par les autorités publiques. Toute chose qui pourrait développer davantage le sentiment d’appartenance chez nos champions très souvent livrés à la vindicte populaire avec le concours des dirigeants. D’ailleurs l’épisode de l’hôtel la Falaise à Yaoundé durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en est l’exemple palpable.



Au regard de ce qui précède, nos champions devraient prioriser leur élan patriotique au-delà de tous les reproches qui peuvent être objectivement faits à la tutelle et au sommet de l’exécutif. Car, c’est par amour pour leur pays et les populations qu’ils « mouillent le maillot dans leurs domaines » comme aimait le rappeler Yves Delbrah qui vient de tirer sa révérence dans l’anonymat. Mais ne dit-on pas que « nul n’est prophète chez soi ». Une expression tirée des Évangiles de Luc et Matthieu lorsque Jésus revint dans sa ville d’origine, Nazareth.