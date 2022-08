Football: Aubameyang «à contre cœur» vers Chelsea contre 17 milliards FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’il avait assuré vouloir rester en Catalogne pour y poursuivre sa belle aventure qui aurait dû durer 3 saisons, Pierre-Emerick Aubameyang serait donc contraint de poser ses bagages à Stamford Bridge. Selon une source proche de l’intéressé, un accord total devrait être trouvé dans la journée pour boucler un transfert sec de 22 millions d’euros plus 5 de bonus soit la bagatelle somme de 17.709 .591 810 FCFA.

Finis les rêves de ramener la Champions League avec le FC Barcelone pour l’ancien capitaine des Panthères du Gabon. À en croire la presse catalane et londonienne, « Auba » devrait bien quitter Le Camp Nou pour Stamford Bridge dans quelques jours. Cible privilégiée de Thomas Tuchel qui vient de boire une tasse contre Leeds United en championnat. Le technicien allemand semble donc tout miser sur le Gabonais qu’il avait pourtant snobé à son arrivée à Londres.

L’occasion faisant le larron, le coach des Blues semblent profiter des difficultés financières du FC Barcelone pour les contraindre à lâcher celui qui aura réussi à clouer l’ennemi juré madrilène dans un clasico en inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive pour un 4-0 mémorable. Une performance que seul Messi était parvenu à faire depuis des lunes. Des prouesses qui ont réconforté Xavi Hernandez dans son idée de le conserver coûte que coûte. Pourtant il aura fallu d’une opportunité pour qu’il soit libéré.



Selon Relevo, « les négociations entre Chelsea et le club blaugrana sont très avancées. L’opération pourrait être bouclée contre un chèque de 22 millions d’euros, plus 5 millions de bonus ». Pierre-Emerick Aubameyang servirait dès lors de monnaie d’échange pour l’inscription de Jules Koundé et l’arrivée de Marcos Alonso, vu comme le doublon de Jordi Alba. Un crève coeur pour la fusée gabonaise qui pourrait tout de même prendre sa revanche sur Mikel Arteta et Arsenal FC qui l’ont jeté comme un malpropre.