Football: Arsenal et Aubameyang punissent West Brom et enchaînent avec une troisième victoire d’affilée

Après avoir accumulé cinq défaites entre novembre et décembre 2020, les Gunners d’Arsenal de Pierre Emerick Aubameyang commencent à relever la tête. En effet, opposés à West Bromwich Albion ce samedi pour le compte de la 17ème journée de Premier League, les joueurs du nord de Londres se sont imposés avec la manière (4-0) enchaînant ainsi une troisième victoire de rang.

Vainqueur surprise du derby Londonien face à Chelsea le 26 décembre dernier puis de Brighton trois jours plus tard, les Gunners d’Arsenal devaient confirmer leur bonne série en cours. Face aux Baggies de West Bromwich Albion dans leur antre de Hawthorns ce samedi, les joueurs de Mikel Arteta n’ont pas loupé le coche.

En effet, au terme d’un match parfaitement maîtrisé, Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers se sont imposés 4-0 grâce à des buts de Tierney, Saka et un doublé de Lacazette. Synonyme de troisième victoire de rang et de nouvelle dynamique collective, cette victoire leur permet de remonter à la 11ème place au classement, à seulement six points des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Peu en verve ces dernières semaines, la faute notamment à une gêne musculaire qui l’a éloigné des terrains quelques temps, Aubameyang qui s’est offert deux belles occasions butant par deux fois sur un très bon Johnstone (74e, 80e), a néanmoins su peser sur la défense adverse libérant des espaces pour ses jeunes coéquipiers. Reste désormais pour lui, à régler la mire pour retrouver son efficacité.