Football: Arsenal en attend plus d’Aubameyang cette saison

Moins en verve la saison écoulée avec 17 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang qui sort de l’une de ses pires saisons sur le plan individuel, se sait très attendu cette saison. Il faut dire qu’avec l’un des contrats les plus onéreux du championnat anglais et même du monde du football, le capitaine des Panthères devrait obligatoirement œuvrer pour ramener son équipe au sommet.

Entre blessures, malaria (qui l’a éloigné des terrains durant un peu moins d’un mois), baisse de forme, le capitaine des Panthères du Gabon n’a pas été en mesure de qualifier son équipe pour la prochaine Ligue des champions ou même à la prochaine Ligue Europa. Échouant à la huitième place, ce dernier a vécu une saison pour le moins délicate avec seulement 17 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, qui l’oblige aujourd’hui à se surpasser.

En effet, si les Gunners d’Arsenal ont eu du mal à tirer le meilleur parti de leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière, alors même qu’il les avait conduits en finale de Ligue Europa deux ans plus tôt et à une victoire en FA Cup en 2020, ils l’attendent cette saison. D’ailleurs, dans cette optique, ils comptent bien l’entourer afin qu’il puisse retrouver le niveau de performance qui en avait fait le meilleur buteur de PL dès sa première saison complète.

Moins en verve la saison écoulée par rapport aux précédentes, celui qui émarge aujourd’hui à près de 25 millions d’euros par saison, devra donc faire fi de ce nouveau contrat qui apparaît comme une épée de damoclès au-dessus de sa tête, et se remettre à empiler les buts. Toute chose qui, au regard de ses capacités, ne devrait pas poser énormément de problèmes.