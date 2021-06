Football: après des aventures à Bruges et Guingamp, Palun rebondit à Bastia

Formé chez les Sang et Or du Football Club de Martigues avant de débuter sa carrière professionnelle à l’OGC Nice sur la Côte d’Azur en 2011, le défenseur international gabonais Lloyd Palun va découvrir une nouvelle équipe cette saison. Après deux ans du côté de l’En Avant Guingamp, le natif d’Arles vient en effet de poser ses valises en Corse où le Sporting Club bastiais promu en Ligue 2 lui a offert un contrat d’une durée d’un an avec une année en option en cas de maintien.

Latéral droit d’expérience, comptant pas moins d’une centaine de matchs de Ligue 2 et une grosse soixantaine de matchs de Ligue 1 dans les jambes, Lloyd Palun vient de s’engager en faveur des turchini du Sporting Club bastiais promu en Ligue 2 BKT. Après une aventure de deux ans du côté de l’En Avant Guingamp, l’international gabonais a donc décidé, à 32 ans, de relever le défi Corse.

En effet, pièce maîtresse du dispositif de Patrice Neveu en sélection, le natif d’Arles s’est vu offrir un contrat d’une durée d’un an avec une année en option en cas de maintien par le board bastiais. Passé notamment par l’OGC Nice, le Red Star FC, ou encore le Cercle Bruges en Belgique, le défenseur gabonais va donc désormais évoluer sous les ordres de Mathieu Chabert.