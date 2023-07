Football: Alan Do Marcolino prolongé jusqu’en 2026 à Rennes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pur produit de la formation bretonne, Alan Do Marcolino s’apprête à connaître sa première saison pleine avec l’équipe senior. Pour asseoir cette évolution, le Stade Rennais football club (SRFC) a annoncé la prolongation du contrat du jeune international gabonais. Le longiligne attaquant est désormais lié au club jusqu’en 2026.

À l’instar de Mathys Tel, Ousmane Dembele et Yoann Gourcuff, Alan Do Marcolino peut se targuer d’avoir fait ses classes dans le célèbre Centre de formation du Stade Rennais. Une aventure qui va bienheureusement se poursuivre encore pour 3 ans. Et pour cause, le néo-international gabonais vient de parapher une prolongation d’une saison.

Alan Do Marcolino durablement avec les pro

C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’intéressé en marge de cette annonce. Auteur de 10 buts en national 2, l’attaquant de 21 ans restait sur 16 minutes disputées avec les A. « Ce sera ma première préparation avec les pros, à moi de vite m’adapter. Ça va être dur mais je dois montrer que je suis au niveau », a-t-il expliqué sur le site officiel du club.

Autant dire que les voyants sont au vert. Reste à l’attaquant véloce et athlétique de prendre ses marques. D’ailleurs, les supporters se disent prêts à l’accueillir bras ouverts. Et pour cause, le fils de Fabrice Do Marcolino pourrait être un atout supplémentaire. Dans une attaque qui manque cruellement de taille avec Gouiri et Terrier

Florian Maurice compte sur le Gabonais

Le directeur technique qui aspire à réaliser un exercice 2023-2024 de haute volée n’a pas masqué sa satisfaction à propos d’Alan Do Marcolino. « Il a terminé meilleur buteur de la réserve et il a pointé le bout de son nez avec l’équipe première, c’est somme toute logique que l’on continue l’aventure ensemble. C’est un garçon travailleur et respectueux », a-t-il souligné.



Non sans manquer de préciser le rôle primordial qu’aura à jouer le club pour l’éclosion de l’intéressé. « À nous de l’emmener le plus haut possible. Il a su montrer ce dont il est capable. Il a un profil différent de ce que l’on peut avoir. À lui de bien travailler pendant la préparation pour aller chercher les choses », a-t-il conclu. Notons que la Ligue 1 reprend dans un mois.