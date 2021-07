Football- Adrien Nkoghe-Essingone, un fin connaisseur pour veiller au respect des recommandations de la task force

Ecouter cet article Ecouter cet article

Bien décidés à repenser le football gabonais dans toute sa globalité en mettant notamment l’accent sur des aspects liés à la réforme, la modernisation, la pérennisation et l’attractivité, le ministère des Sports, la fédération gabonaise de football et les ligues affiliées, continuent de peaufiner leurs stratégies. Dernière en date, la mise en place d’une commission de suivi et évaluation, installée le 16 juillet dernier.

Un peu moins de deux mois après la clôture des assises du National Foot 1 et 2 qui ont débouché sur un certain nombre de recommandations visant in fine une amélioration des conditions générales, le ministre des Sports Franck Nguema a procédé à la mise en place de la commission de suivi et d’évaluation des recommandations de ces assises. Pour la diriger, le membre du gouvernement a choisi un fin connaisseur du football local, en la personne d’Adrien Nkoghe-Essingone.

En effet, chargée de veiller au respect des recommandations de cette task force qui devrait à terme permettre aux acteurs de la discipline de « rêver d’un National football nouveau », cette commission de suivi et d’évaluation que dirigera donc le député du siège unique du département du Komo-Ocean et ancien président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), devra essentiellement oeuvrer pour la bonne marche de ce qui apparaît comme un chantier colossal, tant les difficultés sont nombreuses.

Rappelant « qu’après neuf années d’expérimentation, ces assises ont permis de faire le point », Adrien Nkoghe-Essingone a insisté sur la nécessité de « prendre des risques (…) pour repartir sur des bases fermes ». Avec un calendrier à court terme axé sur la reprise des championnats de première et deuxième divisions notamment, ladite commission de suivi devra donc très vite se pencher sur les questions liées notamment au financement, avant d’aborder les différents aspects techniques.