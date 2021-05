Football: Aaron Boupendza termine meilleur buteur du championnat turc avec 22 buts

La saison 2020-2021 de Süper Lig turque a livré son verdict ce samedi avec une 40ème journée sous haute tension notamment entre les équipes de tête. Couronnant le Beşiktaş Istanbul auteur d’une saison remarquable sur le plan collectif, cette 40ème journée a également été l’occasion pour Hatayspor, de célébrer l’international gabonais Aaron Boupendza comme nouveau roi des buteurs en Turquie avec pas moins de 22 réalisations.

Alors que cette dernière journée de Süper Lig réservait un suspens haletant en tête du classement avec la possibilité aussi bien pour le Beşiktaş Istanbul, le Fenerbahçe et Galatasaray, d’être sacré champion, il en était de même en ce qui concernait le titre de meilleur buteur du championnat. Ainsi, en tête depuis de longues journées, l’international gabonais Aaron Boupendza voyait les menaces Mame Birame Diouf et Cyle Larin, souffler dans son dos à seulement trois unités.

En effet, auteur de 22 buts en championnat en 37 matchs, le phénomène gabonais avait l’occasion d’inscrire un peu plus son nom dans les livres d’histoire de Süper Lig en devenant le premier Gabonais à terminer en tête du classement des buteurs, et le deuxième Gabonais meilleur buteur d’un championnat européen. Une perspective reluisante pour l’ancien du CF Mounana, que personne n’imaginait à ce niveau il y a encore un an.

S’il n’a finalement pas eu l’occasion de faire trembler les filets face à la défense de Gaziantep BB, le natif de la ville minière de Moanda a vu ses deux principaux poursuivants, rester muets également. Une fin épique pour l’ancien Girondin, qui termine donc pour la première fois de sa carrière au sommet des buteurs dans un championnat européen, lui, l’attaquant de 24 ans que l’on présentait comme un « enfant terrible ».

Arrivé sur la pointe des pieds chez le petit promu Hatayspor après un départ rocambolesque des Girondins de Bordeaux, Aaron Boupendza n’aura donc pas mis longtemps pour se mettre toute la Turquie à ses pieds. Buteur patenté, auteur notamment d’un quadruplé et plusieurs doublés, l’attaquant international gabonais devrait logiquement animer le prochain mercato. Un juste retour des choses pour le gamin de 24 ans.