Football : Aaron Boupendza dans le top 15 des meilleurs joueurs africains pour France football

Auteur d’une saison en tous points remarquable avec pas moins de 22 pions pour sa première saison en Süper Lig Turque, faisant de lui le meilleur buteur de ce championnat, Aaron Boupendza vient d’être récompensé de la plus belle des manières par les observateurs internationaux. En effet, en présentant son onze des africains évoluant en Europe cette saison, le célèbre magazine France Football connu pour son ballon d’or, a listé l’international gabonais dans son top 15.

Du gardien sénégalais de Chelsea Edouard Mendy, au capitaine des Fennecs d’Algérie Riyad Mahrez, en passant par le solide milieu de terrain ivoirien du Milan AC Franck Kessié, le célèbre magazine France Football qui décerne chaque année le ballon d’or (récompense individuelle suprême pour un footballeur), a listé ces joueurs africains qui ont brillé durant cette saison 2020-2021. Comme il fallait s’y attendre, l’international gabonais Aaron Boupendza en fait partie.

En effet, auteur d’une saison en tous points remarquable avec pas moins de 22 pions pour sa première saison en Süper Lig Turque, faisant de lui le meilleur buteur de ce championnat, le natif de la ville minière de Moanda dans la province du Haut-Ogooué a obtenu la reconnaissance des plus grands spécialistes du football. Une belle récompense pour celui qui était encore un paria l’été dernier, lorsqu’il portait la tunique du club au scapulaire.

Bien que remplaçant dans cette équipe type qui aligne sur le front de l’attaque un trio explosif avec Salah, En-Nesri et Mahrez, l’attaquant international gabonais a réussi la prouesse d’intégrer un classement dans lequel sont éjectés ses illustres aînés Aubameyang et Mané, deux joueurs déjà sacrés ballon d’or africain. Sur les traces de ces derniers, Aaron Salem Boupendza qui sera l’une des attractions du marché des transferts cet été, est donc aujourd’hui et à juste titre l’un des meilleurs joueurs du continent.