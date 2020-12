Football: Aaron Boupendza affole les compteurs et claque un quadruplé

Arrivé sur la pointe des pieds cet été après un départ mouvementé des girondins de Bordeaux, le fantasque attaquant gabonais Aaron Boupendza commence à se faire un nom dans le sud de la Turquie. Il faut dire que l’international gabonais affole les compteurs. Il vient d’ailleurs de claquer un quadruplé en une mi-temps ce mardi face à Antalyaspor, pour le compte de la quatorzième journée de Süper Lig.

En entrant sur leur pelouse ce mardi pour le compte de la quatorzième journée de Süper Lig, les joueurs d’Antalyaspor ne s’attendaient sûrement pas à recevoir une telle rouste de la part d’Aaron Boupendza et ses coéquipiers. Et pour cause, avec trois défaites en sept matchs en ce mois de décembre, les Étoiles du Sud n’étaient pas très sereins. Néanmoins, ils disposaient d’une arme fatale.

En effet, aligné sur le côté gauche de la ligne d’attaque, le jeune international gabonais a crevé l’écran, s’offrant un quadruplé…en une seule mi-temps (8e; 17e; 21e et 46e). Une performance remarquable et remarquée dans le pays d’Erdogan pour l’ancien girondin, arrivé cet été sur la pointe des pieds après un départ mouvementé.

Désormais deuxième meilleur buteur du championnat derrière le Camerounais de Besiktas Vincent Aboubakar et ses 8 buts, Aaron Salem Boupendza Pozzi réussit donc un début de saison tonitruant. A noter que grâce à cette victoire (0-6), les joueurs de l’Hataya sont désormais 6ème au classement, à seulement trois unités du podium.