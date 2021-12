Football: à deux mois de la CAN, Aubameyang, Boupendza and Co en perte de vitesse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pierre Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Aaron Boupendza, Jim Allevinah, à moins de deux mois de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun, le quatuor d’attaque des Panthères est à la peine. 4 buts et 1 passe décisive en 13 matchs pour PEA. 3 buts et deux passes décisives en 8 matchs pour Boupendza. 3 buts en 16 matchs pour Denis Bouanga et seulement 1 passe décisive pour Allevinah. Le quatuor des Panthères n’est pas à la fête cette saison, une situation qui devrait pousser Neveu à creuser d’autres pistes.

De retour dans la plus prestigieuse compétition africaine à la faveur d’une qualification obtenue non sans mal dans un groupe D qui comptait également la RDC, la Gambie et l’Angola, les Panthères du Gabon abordent cette compétition à venir dans un climat complexe. Entre absence des championnats nationaux, tensions internes, baisse de forme des cadres de la sélection à l’image du quatuor Aubameyang-Bouanga-Boupendza-Allevinah, le groupe apparaît fébrile.

S’ils conservent logiquement la confiance du sélectionneur du fait de leurs fulgurances comme ce fut le cas pour Aubameyang, buteur et passeur face à l’Angola pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires du mondial 2022 au Qatar, il serait judicieux pour Patrice Neveu de se chercher des alternatives. Parmi elles, le redoutable Axel Meye, mais également le talentueux Guy Reteno Elekana. Auteur de 13 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues avec le FK APOS Blansko, le joueur passé par le FC Sapins frappe logiquement à la porte de la sélection.

Dans un contexte où l’équipe nationale a un grand besoin de renouveau, le milieu offensif/attaquant pourrait être une piste crédible pour un Patrice Neveu en panne de solutions offensives. Solutions qui pourraient également se trouver en Slovenie avec Fahd Richard Ndzengue Moubeti, ou encore à Brighton avec Ulrick Eneme Ella. Un autre talent au poste d’avant-centre, qui pourront tous bénéficier de la nouvelle règle de la CAF visant à allonger la liste des joueurs sélectionnés de 23 à 28.