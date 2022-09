Football: À 29 ans, Franck Engonga signe à Darnes Club de Libye

Ecouter cet article Ecouter cet article

Joueur prometteur au début dès 2011 après avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations junior au Maroc, Franck Steeven Engonga Obame vient de rompre son bail avec Tala’ea El Gaish. Le Gabonais s’est engagé avec Darnes Club en première division Libyenne.

Né 1993, Franck Engonga Obame est assurément de la liste de ceux qui auraient pu avoir une carrière plus élogieuse. À l’instar de Levy Clément Madinda et Didier Ibrahim Ndong, le gamin de Derrière la prison et Nzeng-ayong connu sous le pseudo « Epen » avait tout pour plaire à l’international. Seulement la trajectoire n’a pas été celle escomptée.

Après une pré-formation à Dolivet puis Telestars, c’est au CF Mounana que le colosse milieu de terrain va peaufiner ses gammes au point de devenir un métronome du national foot 1. Auteur d’une saison aboutie il sera sélectionné avec l’équipe junior qui finira par remporter le tournoi. La suite est connue de tous, il sera courtisé à Boca juniors avant un revirement de situation qui le ramène d’Argentine au Gabon.



Après son retour au bercail, il s’engage pour Tala’ea El Gaish. Après plus de 5 ans de bons et loyaux services, il a annoncé son transfert vers un club Libyen.« Je suis heureux d’avoir signé en Libye dans le club de Darnes Club. Une nouvelle aventure excitante et riche », a-t-il indiqué sur Facebook. Nous lui souhaitons une bonne chance.