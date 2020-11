Football: 25 millions pour Bouenguidi Sport engagé en Ligue des Champions africaine

C’est le chèque remis par la Fédération gabonaise de Football (Fegafoot) aux dirigeants de Bouenguidi Sport, seul club gabonais qui participera à la Champions League africaine de football dont la première rencontre est prévue pour fin novembre. Un acte fort de l’instance dirigeante du football gabonais qui s’inscrit dans la droite ligne de la volonté de la Fifa qui avait, en raison du contexte sanitaire mondial, octroyé à plusieurs fédérations dont le Gabon une aide financière. De quoi faire dans des conditions optimales son entrée dans cette compétition continentale phare.

C’est en tout un kit sportif de 15 ballons, une somme de 25 millions et l’expertise du sélectionneur national Patrice Neveu qui ont été mis à la disposition de Bouenguidi Sport par la Fédération gabonaise de Football au terme d’une rencontre entre le Comité Exécutif de l’instance dirigeante du football gabonais et les dirigeants de Bouenguidi Sports, seul club gabonais engagé en Ligue des Champions africaine cette année.

Ce soutien matériel, financier et technique par la présence de Patrice Neveu sélectionneur des Panthères du Gabon est le symbole de la volonté manifeste de la fédération gabonaise de soutenir les clubs des première et deuxième divisions en général et Bouenguidi Sport qui le 28 novembre face à Forest Rangers FC club zambien vont entamer cette compétition continentale.

Dans ce soutien de la fédération, l’apport le plus important reste certainement celui de Patrice Neveu. « Nous avons pensé qu’à partir du moment où vous êtes le seul club engagé en coupe d’Afrique représentant le pays, le Comité exécutif réuni ici, a pris la décision d’adjoindre à votre staff technique, le sélectionneur national, Patrice Neveu. Ce dernier va vous accompagner dans votre parcours jusqu’à ce que le club atteigne la finale », a expliqué Pierre Alain Mounguengui aux responsables de Bouenguidi Sport.

L’occasion pour le responsable de Bouenguidi Sport de remercier les responsables de la Fegafoot conscient de ce qu’une compétition comme celle-là ne saurait se jouer sans moyen important. « Nous n’avons peut-être pas failli, une compétition comme celle-ci ne se résume pas dans sa préparation avec les moyens dont nous disposons », a déclaré Jean Fernand Bidona. A cet effet Pierre Alain Mounguengui a précisé et rassuré que ce soutien s’étendra également pendant les rencontres au Gabon. « Rassurez-vous que notre accompagnement va s’étendre aussi dans les matchs que vous allez organiser à Libreville », a-t-il indiqué.