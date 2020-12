Fonds Résiliart Covid-19 de l’Unesco: place à la restitution des projets par les bénéficiaires

Le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, a servi de cadre ce jeudi 24 décembre 2020, à un atelier de restitution des projets des bénéficiaires du Fonds Résiliart Covid-19, alloué par l’Unesco aux acteurs, opérateurs et opératrices de la culture au Gabon, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts. Des projets qui viennent mettre en évidence l’apport du secteur culturel dans la lutte contre le coronavirus.

Cet atelier était une initiative d’un consortium artistique piloté par la fédération culturelle et artistique Samba. « Un devoir », ont-ils expliqué, afin de rendre compte à l’Unesco des travaux entrepris par le Fonds de 20 000 dollars, qui a été alloué aux différents bénéficiaires pour la mise en œuvre desdits projets, à l’issue d’un appel à candidature lancé le 6 octobre dernier.

Réunis autour du Dr. Thierry P. Nzamba Nzamba, spécialiste du programme culture et représentant le Bureau de l’Unesco à Libreville, il s’est agit pour les 11 bénéficiaires de présenter les résultats de leurs travaux axés sur la sensibilisation des populations sur la Covid-19, de discuter des difficultés rencontrées, de faire un bilan général des projets, et de faire des recommandations.

11 projets jugés pertinents, conformes aux critères imposés par le Bureau de l’UNESCO et favorables à la sensibilisation et la lutte contre la Covid-19. Pour le Dr. Thierry P. Nzamba Nzamba qui a dit sa satisfaction, l’heure est désormais à la réflexion sur l’utilisation desdits projets afin de toucher un public plus large, en vue de changer les comportements.