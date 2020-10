Fonds Résiliart Covid-19 de l’Unesco: 11 bénéficiaires retenus

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), a mis en place un Fonds Résiliart Covid-19, à destination des acteurs, opérateurs et opératrices de la culture. Sur 28 candidatures réceptionnées suite à l’appel à projet lancé le 6 octobre dernier au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, 11 projets ont été retenus à l’issue d’un consortium piloté par la fédération culturelle et artistique Samba pour bénéficier de ce projet de soutien.

Ils sont 11 dont les candidatures ont plutôt été jugées pertinentes et favorables aux critères de sélection imposés par le Bureau de l’Unesco à Libreville. Les projets retenus doivent en effet, sensibiliser à la Covid-19, mettre en évidence l’approche genre et favoriser les solutions innovantes du numérique.

Mettre en évidence l’apport du secteur culturel dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, rappeler que la culture n’est pas totalement « en pause », du fait que ses acteurs continuent de créer en dépit de la Covid-19. Tels étaient les principaux objectifs de l’Unesco en toile de fond de cette initiative mise en oeuvre en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts.

20 000 dollars, soit environ 11 millions de FCFA offerts aux bénéficiaires, à raison de 500 000 FCFA par projet, ce Fonds de « subsistance », devraient pouvoir leur permettre de participer activement à la sensibilisation des populations sur la Covid-19.

« (…) A partir de ces projets, les acteurs culturels pourront prendre la main sur la sensibilisation, la lutte contre la propagation du coronavirus et rappeler aux populations que la pandémie existe toujours, qu’elle n’est pas derrière nous. Je pense que c’est tout à fait opportun », a indiqué Thierry P. Nzamba Nzamba, spécialiste culture au Bureau de l’Unesco à Libreville.

Gageons maintenant de la bonne utilisation de ce fonds par les bénéficiaires, provenant de diverses filières culturelles et régions du pays. Lesquels pourraient rentrer en possession de leur dû à compter de ce vendredi 30 octobre 2020.