Fonds personnel d’Ali Bongo pour les GEF: trafic massif d’ordonnance au CHUL

Pointé du doigt pour ses services jugés très souvent médiocres, le Centre hospitalier universitaire de Libreville vient une fois de plus d’être au centre d’un énième scandale. En effet, selon le site Gabonreview, certains médecins en poste au sein de cette structure sanitaire auraient mis en place un système de fraudes massives touchant particulièrement le fonds personnel du président de la République censé profiter exclusivement aux Gabonais économiquement faibles (GEF).

L’octroie de 2,1 milliards de FCFA par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pour la prise en charge de l’intégralité des tickets modérateurs des GEF enregistrés à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) aura visiblement aiguisé l’appétit de certains professionnels de la santé qui n’ont pas hésité à user de stratagèmes pour en tirer profit.

Selon des informations recueillies auprès de l’organisme, plusieurs cas de fraude auraient été découverts portant essentiellement sur des irrégularités sur la prescription des ordonnances délivrées aux assurés Cnamgs. Ainsi, du 27 avril au 31 mai 2020, 191 ordonnances ont été rejetées par les différentes pharmacies agréées de Libreville. Des ordonnances suspectes qui proviennent de divers services du CHUL.

De manière détaillée, on apprend que des prescriptions de médicaments et d’examens auraient été établies par des praticiens non autorisés, ainsi que des usurpations de cachets et des ordonnances. Une situation qui n’a pas manqué de susciter une réaction de la directrice générale du CHUL Marie-Thérèse Vane ép. Ndong Obiang. « Ce constat particulièrement gênant et accablant pour le CHUL me donne l’occasion de rappeler avec fermeté que la prescription est un acte exclusivement réservé aux médecins assermentés et non aux externes », a-t-elle déploré dans une note datée du 3 juillet 2020.