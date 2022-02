Fonds Covid-19: le Copil citoyen exige un nouveau vote pour la publication de l’enquête parlementaire                      

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après le refus une première fois par l’Assemblée nationale de soumettre au copil citoyen les documents relatifs à la gestion du fonds covid par le gouvernement; cette organisation de la société civile revient à la charge. En effet, dans un communiqué publié le 15 février dernier, le Copil Citoyen a invité l’Assemblée nationale à soumettre de nouveau au vote, la publication du rapport d’enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid-19. Plus de 290 factures et documents financiers ayant apparemment servi de base à cette enquête sont désormais à la disposition du grand public.

A l’opposé de la représentation du Fonds monétaire international au Gabon, où un accueil chaleureux et une audience leur ont été accordés pour apprécier les contours du mécanisme d’urgence déployé en faveur du Gabon dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, l’Assemblée nationale resterait fermée à toute initiative d’accompagnement des parlementaires dans leur mission. « Le Copil Citoyen souligne pour le regretter, que les bailleurs de fonds semblent plus disposés à accompagner le Copil Citoyen dans sa quête de transparence autour de cette gestion quand, au même moment, l’Assemblée nationale, institution censée défendre les intérêts du peuple, semble s’engager à œuvrer pour la promotion d’une opacité autour de la gestion des fonds Covid-19 », ont déploré les membres de cette plateforme de la société civile.

Assurant être conscient de ce que les parlementaires peuvent être exposés aux sanctions disciplinaires comme cela a failli être le cas pour ceux du PDG ayant voté contre la dépénalisation, vote contraire aux orientations de leur parti politique, le Copil Citoyen assure qu’il continuera à utiliser toutes les voies légales pour que lumière soit faite autour de la gestion des fonds Covid-19. « Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. La démarche du Copil Citoyen s’inscrit dans cette approche de défense de notre patrie le Gabon », ont-ils indiqué.

Selon le Copil Citoyen, la publication du rapport d’audit du cabinet indépendant Deloitte est l’une des conditions pour permettre au Gabon d’accéder au prochain financement du FMI, lequel devait se faire depuis début décembre 2021. Une posture différente de celle des parlementaires qui auraient accordé un budget de 40 milliards au Copil Gabon dans la loi de finances 2022, tout en refusant de publier le rapport d’enquête parlementaire.

Toute chose que le Copil citoyen justifie par « l’obstination de l’Assemblée nationale, dont plus de 2/3 des Députés sont issus du PDG, parti auquel appartient le président de l’Assemblée et les membres du gouvernement à refuser la publication de ce rapport d’enquête parlementaire financé par l’argent du contribuable ».