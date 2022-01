Fondation Jeanne Ebori: plus de 53 000 consultations réalisées en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présidé par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, le Comité du directeur du Centre hospitalier universitaire fondation Mère et Enfant Jeanne Ebori (CHUFMEJ) a présenté vendredi 21 janvier 2022, le rapport d’activité annuel 2021 de l’établissement sanitaire. Celui-ci fait état de plus de 53 000 consultations réalisées durant l’exercice écoulé, plus de 13 000 hospitalisations et plus de 3000 accouchements.

Le Comité du directeur du Centre hospitalier universitaire fondation Mère et Enfant Jeanne Ebori a livré le rapport d’activité 2021 de l’établissement sanitaire, en présence des instances hospitalières. Commenté par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, celui-ci a relevé plusieurs motifs de satisfaction, notamment en ce qui concerne les prestations de soin.

« Nous remarquons au fil du temps une amélioration des prestations de soins avec plus de 53 000 consultations qui ont été réalisées en 2021, plus de 13 000 hospitalisations, mais également plus de 3000 accouchements », a commenté le ministre de la Santé. Des indicateurs de performance corroborés par le Comité de pilotage chargé du suivi et évaluation des activités dudit hôpital, qui affirme que le CHUFMEJ est parvenu à réaliser « 90% de son hypothèse de départ », en 2021.

Mais si les chiffres relevés plus haut relèvent de la performance hospitalière du CHUFMEJ l’année écoulée, son directeur général par intérim, le Pr. Jean-François Meye, entend mettre en œuvre des mécanismes d’amélioration des services de cet hôpital spécialisé dans la prise en charge de la santé des femmes et des enfants. « Nous devons renforcer le service de néonatologie pour augmenter le nombre de couveuses, nous avons besoin d’augmenter les équipements du bloc opératoire pour assurer la qualité », a-t-il fait savoir.