Fondation BGFIBank: la politique RSE comme «enjeu de transformation et d’innovation» au coeur d’une conférence-débat

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans la salle de conférence de l’hôtel Radisson Blu à Libreville que s’est déroulée ce vendredi 12 novembre 2021, la conférence-débat qui rentre dans le cadre de l’initiative des « journées durables » de la Fondation BGFIBank.Placée sous le thème « La RSE: enjeu de transformation et d’innovation », cette rencontre avait pour but de favoriser la diffusion de meilleures pratiques en matière de Responsabilité sociétale des entreprises.

C’est en présence du ministre des Petites et moyennes entreprises et de l’industrie, Hugues Mbadinga Madiya mais aussi des directeurs généraux des filiales du Groupe BGFIBank en tête desquels la directrice adjointe de BGFI Holding Corporation, Huguette Oyini, le secrétaire général Ulrich Mengue, le directeur régional et administrateur-directeur général de BGFIBank Gabon Loukoumanou Waidi et le secrétaire exécutif de la fondation BGFIBank, Manying Garandeau que s’est déroulée la cérémonie d’ouverture de cette conférence débat.

Organisé de manière restreinte, contexte covid oblige, cette conférence débat était l’occasion d’édifier les participants sur la portée de la stratégie RSE dans le développement des entreprises. Cette conférence a été marquée par deux panels. L’un intitulé « Pour une RSE porteuse de valeurs et levier de croissance » avec la participation d’intervenants tel que l’ADG de BGFIBank Gabon Loukoumanou Waidi, l’ADG Leod Paul Batolo ou encore le directeur général de GSEZ Airport et l’autre sous le thème « Les jeux d’une communication responsable ».

Lors de son intervention Manying Garandeau a tenu à rappeler les enjeux stratégiques derrière cette politique de la fondation BGFIBank. « Cette rencontre traduit non seulement notre volonté de bâtir des alliances en allant à la rencontre de nos parties prenantes, mais elle témoigne aussi de la transparence de notre approche. Une approche proactive qui consiste à mener une politique de proximité avec tous les acteurs du développement social de nos pays d’implantation, notamment le Gabon » a déclaré le secrétaire exécutif de la fondation BGFIBank.

En ligne avec la politique RSE du groupe BGFIBank impulsée par son président directeur général, Henri Claude Oyima, notamment avec à travers l’adhésion du groupe aux dix principes du pacte mondial des Nations Unies en 2006, « Les journées durables » placées sous le thème « La RSE: enjeu de transformation et d’innovation » ont de nombreuses vocations. Elles visent entre autres la diffusion des meilleures pratiques tout en fédérant les entreprises locales autour des enjeux du développement durable et la mise en lumière des initiatives positives du secteur privé en matière de RSE.

Une initiative saluée par le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l’industrie, Hugues Mbadinga Madiya. « Cette succession des sommets, forums et conférences sur la RSE au Gabon n’est nullement un effet de mode, mais elle témoigne de la prise de conscience de plus en plus forte des enjeux réels de la RSE par les opérateurs économiques et l’État, au profit de toutes les parties prenantes dont les populations locales », a déclaré le membre du gouvernement. Ainsi, quatre panels permettront aux participants d’échanger pour une RSE qui se veut porteuse de valeurs et levier de croissance.