Foire «panier de la ménagère»: lancement de la tombola Moov Africa Gabon Telecom jusqu’au 2 janvier

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancée le samedi 18 décembre 2021, la foire aux petits prix censée répondre à l’inflation constatée sur certains aliments baptisée « le panier de la ménagère » offre aux usagers la possibilité de participer à la tombola « Panier Moov Africa ». Pour y prétendre, procédez à un achat/activation sur le stand Moov Africa Gabon Telecom pour espérer gagner l’un des 3 prix.

La fin d’année 2021 est décidément l’occasion pour le leader de la téléphonie mobile au Gabon de récompenser sa fidèle clientèle. En effet, Moov Africa Gabon Telecom a lancé une tombola depuis le 18 décembre dernier, la Tombola « Panier Moov Africa ». Ainsi jusqu’au 2 janvier 2022, il sera possible de participer à la foire aux petits prix dénommée « le panier de la ménagère ».

À ce propos, l’opérateur de téléphonie mobile a d’ores et déjà révélé les conditions de participation. « Pour jouer il suffit de faire un achat/activation sur le stand Moov Africa Gabon Telecom et vous pourrez faire partie des heureux gagnants », est-il indiqué sur leur page Facebook. Notons que les heureux gagnants pourront remporter des paniers de 50 000, 30 000 et 20 000 FCFA.