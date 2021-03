Fitch Ratings confirme le triple C du Gabon et jette l’opprobre sur la gestion des finances publiques

Triple “C”, c’est la note souveraine confirmée par l’agence de notation financière internationale Fitch Ratings. Évaluant la situation économico-financière du Gabon, Fitch, qui avait déjà révélé en avril 2020 les « pressions de liquidité dues à la baisse des prix du pétrole » exacerbées par « la mauvaise gestion des finances publiques et l’accumulation d’arriérés de dette », a donc une nouvelle fois jeté l’opprobre sur une situation de plus en plus délicate.

Entre dégradation des équilibres des finances publiques sous l’effet combiné de la baisse des recettes pétrolières et pressions sur les dépenses courantes, la situation financière du Gabon inquiète. Il faut dire qu’en dépit des réformes engagées par l’exécutif et de la mise en œuvre de son Plan d’accélération de la transformation (PAT), les résultats ne sont jusque-là, que peu visibles pour les populations.

En effet, alors que la crise de la Covid-19 devait permettre de repenser à la fois le modèle économique et social, celle-ci aura eu l’effet inverse, accentuant un peu plus des difficultés déjà persistantes comme l’a notamment révélé le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en juin dernier. Résultat, la notation souveraine du Gabon est maintenue à « CCC » par Fitch Ratings.

L’agence de notation qui avait déjà souligné en avril dernier les « pressions de liquidité dues à la baisse des prix du pétrole (…) et à la mauvaise gouvernance », a donc confirmé ses craintes. Un coup dur pour le pays, à l’heure où la zone CEMAC dans sa globalité, est en proie à une récession. Engagé dans un processus de « transformation », à travers son PAT, l’exécutif voit donc ses velléités d’emprunts fortement contrariées. Une situation qui devrait aggraver un niveau d’endettement déjà colossal.