Financial Afrik Awards: Henri-Claude Oyima nominé dans la catégorie du «Banquier de l’année»

Du 16 et 17 décembre Nouakchott, capitale de la Mauritanie accueillera la 4ème édition Financial Afrik Awards (FAA) 2021, rendez-vous annuel de la finance africaine. Ainsi, au nombre des personnalités nominées figure le président directeur général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima en lice dans la catégorie du « Banquier de l’année ».

Placé sous le thème « Afrique générale en 2050 », les Financial Afrik Awards sont une conférence annuelle réunissant les acteurs de la finance et de l’économie africaine autour des thématiques stratégiques. Un événement de stratégie et de réseautage qui sera l’occasion de récompenser les acteurs africains qui se seront particulièrement distingués dans leurs domaines d’activité.

Au nombre des personnalités nominées pour cette 4ème édition le président directeur général du groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima, par ailleurs président du conseil d’administration de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC), institution financière issue de la fusion des places de marché de Libreville et de Douala dont il est l’un des principaux artisans.

Une nomination qui sonne comme une énième reconnaissance pour ce banquier qui trône depuis plusieurs années sur le secteur. Il faut dire que la BGFIBank s’est déjà illustrée cette année en obtenant le prix de la meilleure banque de d’Afrique centrale à l’édition 2021 des Trophées African Banker.

Lancés en 2018 à Abidjan, les Financial Afrik Awards réuniront en présentiel 200 personnalités du monde de l’économie, la finance et des affaires. L’événement sera marqué par la publication du magazine de la liste des 100 personnalités qui transforment l’Afrique.