Fin de la 1ère édition du programme de soutien pour réussir une épreuve d’anglais au bac organisé par MLGS

Le programme de soutien aux élèves des classes de terminale pour réussir une épreuve d’anglais au baccalauréat, lancé par l’agence de prestation ML Global Services a pris fin ce samedi 8 août 2020, dans les locaux de la Société d’incubation numérique du Gabon (Sing). Près d’un mois après le lancement de cette initiative mise sur pieds par Marie Louise Onwankonde Lamah, c’est un sentiment de satisfaction aussi bien pour les organisateurs que pour les bénéficiaires.

Alors que cette première édition du programme académique social visait à accompagner gratuitement 40 candidats au baccalauréat à la préparation et réussite d’une épreuve d’anglais, c’est finalement une cinquantaine d’élèves qui a pu bénéficier du soutien de ML Global Services. Sur les visages de ces derniers, la joie et l’assurance entre autres ont pu se lire.

« J’ai trouvé ce programme qui m’a donné beaucoup d’énergie et de motivation très intéressant. Il m’a appris à m’améliorer sur certaines notions en anglais. Là, je me sens prêt à faire face à une épreuve d’oral d’anglais », a confié Abdoulaye, élève en terminale D au Cours Secondaire Ambourhouet, lequel a su tirer profit dudit programme. Comme lui, la jeune Alvine se sent désormais plus outillée pour affronter une épreuve d’anglais. « Le professeur d’anglais et l’organisatrice ont pu se concentrer sur chaque élève. Ce qui nous a permis d’identifier et corriger nos lacunes », a-t-elle indiqué.

Dans cette salle qui a servi de cadre aux activités, un mot d’ordre raisonne: « c’est entre 15 et 18 », martèlent ainsi Marie Louise Onwankonde Lamah, l’initiatrice du programme, par ailleurs directrice générale de ML Global Services et ses heureux bénéficiaires, comme pour rappeler que la moyenne qu’ils obtiendront à l’épreuve d’anglais au bac devra impérativement être comprise dans cet intervalle.

Pour Marie Louise Onwankonde Lamah, c’est un pari gagné. « (…) En lançant le programme, je n’étais pas sûre d’être à la hauteur. Aujourd’hui je suis satisfaite parce que tous les élèves ici présents sont prêts. Quel que soit le texte d’anglais qu’ils auront en leur possession, ils seront en mesure de vous donner au moins l’introduction et le résumé de ce texte. Aujourd’hui si vous leur demandez ce qu’est la méthodologie d’un texte en anglais, ils sont tous capables de vous répondre », s’est-elle réjouie.

Au regard des faits, il va sans dire que cette première édition du programme académique social en partenariat avec la Sing aura tenu ses promesses. En attendant la prochaine édition, dors et déjà on souhaite une bonne chance aux candidats au baccalauréat.