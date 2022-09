FIFAF 2022: Elza-Ritchuelle Boukandou en VRP du leadership féminin gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 05 au 07 septembre 2022 s’est tenue à Kinshasa en République Démocratique du Congo la deuxième édition du Forum international des femmes africaines (FIFAF). Des assises qui ont vu la participation de la juriste gabonaise Elza-Ritchuelle Boukandou qui s’est vue confier la charge de la création d’un centre de formation en leadership féminin.

Placée sous le thème « le développement personnel et les richesses communes base d’une économie résiliente en Afrique », la deuxième édition du Forum international des femmes africaines s’inscrivait dans le cadre de la promotion des droits des femmes. L’objectif étant de faire avancer le processus de parité 50-50 hommes et femmes aux postes de prise des décisions.

Ces assises qui ont permis de scruter le rôle de la Femme dans le développement économique du continent africain, ont été l’occassion pour Elza-Ritchuelle Boukandou de porter haut les couleurs du Gabon. L’alumni du Young Africa leaders initiative (YALI) a été désignée par ses paires pour la création d’un centre de formation en leadership féminin, le module sur l’engagement politique des femmes et leur participation aux postes de prise de décision.

Jointe par Gabon Média Time, la juriste a tenu à donner l’élixir sur la nouvelle charge qui l’incombe. « Des leaders affranchis, affermi et qu’elles soient capables de relever les défis socio, économique et politique afin d’amorcer un réel développement » a-t-elle déclaré. Permettre l’autonomie et faire asseoir le leadership féminin en afrique est donc la nouvelle tâche affére à cette femme aux multiples casquettes.