FIFA: classé 79e mondial, le Gabon promis à une chute libre après la trêve

Alors que la Fédération internationale de football association (FIFA) a rendu public le classement des nations africaines de football pour le compte du mois d’août 2022, on note que les Panthères du Gabon maintiennent leur 15ème rang africain et le 79ème mondial. Pourtant, en raison de son absence annoncée pour la trêve internationale de septembre, notre équipe nationale devrait perdre plusieurs places car n’ayant marqué aucun point.

C’est désormais officiel, les Panthères du Gabon ne prendront pas part aux matchs amicaux internationaux organisés durant mi-septembre. Et pour cause, le ministère a indiqué qu’il n’avait pas les ressources financières pour assurer les déplacements de nos footballeurs. Pour sa part, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) semble se conforter dans l’éternel silence qui le caractérise dès qu’il s’agit de prendre des initiatives.

Résultat, l’actuel 15ème rang continental au dernier classement FIFA d’août 2022, pourrait sombrer dans le classement d’octobre prochain. Contrairement aux autres nations qui tentent par tous les moyens de grappiller des points pour se mettre en confiance en vue de peaufiner les automatismes avant les échéances fatidiques, l’équipe A masculine de football sera au repos. Une décision qui ne devrait pas faire les affaires de nos félins.

Il ne sera dès lors pas une surprise si en octobre prochain, le Gabon est classé 90ème nation mondiale et 20ème au niveau continental. L’écart avec les équipes pressenties plus ne ferait que s’accroître. C’est notamment le cas d’un adversaire que la Fegafoot a refusé d’affronter, l’Ouzbékistan qui est tout de même 77è au classement FIFA le plus récent. Soit deux places devant les Panthères du Gabon. Vivement que les autorités compétentes en cernent le danger rapidement.