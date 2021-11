FGIS: Avis d’appel d’offre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le FGIS est aujourd’hui dans une nouvelle dynamique de recherche de solutions permettant de réduire le risque carbone de son portefeuille. Son objectif est de limiter son exposition aux sociétés ou aux secteurs les plus polluants et de surpondérer, à l’inverse, les secteurs supposés les moins émissifs.

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration de la stratégie de décarbonisation de notre portefeuille d’actifs

RÉALISER UN DIAGNOSTIC GLOBAL DU PORTEFEUILLE :

Définir une méthodologie d’évaluation de l’impact carbone du portefeuille ; Mesurer l’empreinte carbone des différents titres du portefeuille; Réaliser un benchmark des meilleures pratiques en matière de décarbonisation ;

– ELABORER LA STRATÉGIE DE DÉCARBONISATION 2022-2030 DU FGIS :

Définir le positionnement du FGIS en termes de décarbonisation de son portefeuille (ambition, objectifs visés, moyens, …) ;

Identifier pour le FGIS, les opportunités d’investissements « bas carbone » à l’horizon 2030; Définir des orientations stratégiques et un plan d’actions opérationnel ambitieux aligné avec l’ambition bas carbone du FGIS dans ses différents secteurs d’activités; Définir les indicateurs de mesure de la performance carbone du portefeuille actuelle et futur du FGIS; Cartographier les principaux risques qui peuvent découler de la transition vers une économie faible en carbone et identifier les actions de mitigations de ces risques; Elaborer la feuille de route sur la période 2022-2030; Mesurer l’impact de la nouvelle stratégie bas carbone sur l’économie gabonaise en termes de valeur ajoutée, de création d’emplois et potentiellement de point PIB; Définir le dispositif de pilotage et les outils de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie et de coordination/partenariat avec d’autres acteurs

La mission s’effectuera au Gabon.La mission durera trois (03) mois à compter de la date de la réunion de cadrage.

Plus d’informations : https://fgis-gabon.com/fr/notre-organisation/nous-rejoindre/

Recrutement d’une société de gestion et d’intermediation pour l’appui à la mobilisation de ressources – Green et Social Bonds

– EVALUER LES BESOINS EN RESSOURCES ET LES INSTRUMENTS

COMME LEVIER DE LA LEVÉE DE FONDS :

Identifier, rassembler, combiner et structurer les apports de fonds nécessaires à la mise en œuvre des projets identifiés; Mettre en place une stratégie qui devra répondre à trois questions essentielles à savoir où trouver les ressources ? à quelles conditions ? comment les mobiliser ?; Structurer les obligations à proposer aux investisseurs.

– PROCÉDER À LA MOBILISATION EFFECTIVE DES RESSOURCES AU 31 DÉCEMBRE 2021, AU PLUS TARD :

Proposer l’instrument aux investisseurs et obtenir des souscriptions; Finaliser les discussions avec les souscripteurs ;Faciliter la mise en place des ressources mobilisées dans les différents véhicules du FGIS de la manière la plus optimale qui soit.

Lieu de la mission La mission s’effectuera au Gabon. Durée de la Mission La mission durera deux mois (02) mois à compter de la date de la réunion de cadrage.

Plus d’informations : https://fgis-gabon.com/fr/notre-organisation/nous-rejoindre/

Institué en 2012, le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), gestionnaire exclusif du Fonds Souverain de la République Gabonaise (FSRG) et des participations de l’Etat Gabonais (PEG), a pour mission d’investir pour la concrétisation d’une prospérité partagée au Gabon.

Le FGIS agit en fonds de développement dédié au financement de la mise en œuvre des priorités gouvernementales. Il implémente les objectifs qui lui sont assignés, mouvemente le Fonds Souverain de la République Gabonaise (FSRG) dans la limite des dispositions de la loi, gère le patrimoine généré par son activité ainsi que les participations de l’Etat non expressément attribuées à une autre structure déléguée.

Son plan stratégique 2020-2025, en phase avec les orientations stratégiques du pays déclinées dans le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) ambitionne de positionner le FGIS comme le catalyseur d’une transformation de l’économie gabonaise.