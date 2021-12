Fête de Noël: la Fondation Adira et la Maison de la Femme Akandaise aux côtés des enfants vivant avec le VIH/Sida

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans un élan de solidarité en ces temps de fêtes que la Fondation Adira et la Maison de la Femme Akandaise ont procédé à la remise de cadeaux aux enfants séropositifs du Centre de traitement ambulatoire (CTA) de Libreville le lundi 27 décembre dernier. Une initiative qui a pour objectif d’apporter de la joie à ces bambins en ces périodes de fêtes de fin d’année.

Redonner le sourire à ceux qui n’ont pas les motivations nécessaires pour en avoir au quotidien, c’est le défi qu’ont décidé de relever la Fondation Adira et la Maison de la Femme Akandaise le lundi 27 décembre dernier. En effet, les deux ONG ont organisé un arbre de noël pour célébrer cette fête avec les enfants atteints du VIH/SIDA internés au Centre de traitement ambulatoire.

Pour ce faire, plusieurs présents leur ont été distribués conjointement par Steed Rey et Christie Ehoumbe respectivement Président de la Fondation Adira et Directrice de la Maison de la femme akandaise. Une action solidaire au bénéfice de ces enfants qui n’ont besoin que de peu pour ne plus se sentir marginalisés en cette période festive.

Pour les organisateurs, ce geste s’inscrit dans l’objet social de leurs ONG et des valeurs qu’elles portent. « Cette initiative très appréciée par les responsables du CTA mais surtout par les parents d’enfants malades, avait pour but d’apporter un peu de joie et de gaieté à ces mwanas dont la vie n’est pas facile car devant se battre au quotidien contre cette maladie » ont-ils déclaré.

Hormis le côté festif de ladite cérémonie, Steed Rey et Christie Ehoumbe ont saisi cette opportunité pour exhorter les parents sur l’importance du bon suivi du traitement des enfants. Dans ce même élan de générosité, les deux « pères noël » ont pris l’engagement de mener d’autres actions d’envergure dans les jours à venir au profit de ces enfants.