Fête de Noël: des cadeaux distribués par la SNI aux enfants de la cité Alhambra

Dans l’optique d’apporter la joie et le sourire en cette période de fête de fin d’année et plus particulièrement de la célébration de la Nativité, la Société nationale immobilière (SNI) a procédé ce dimanche 20 décembre 2020 à une distribution de cadeaux aux pensionnaires de l’orphelinat Les petits anges de Dieu et aux enfants de la Cité Alhambra à Angondjé dans la commune d’Akanda.

C’est conduite par son directeur général Hermann Kamonomono, que la SNI a tenu à célébrer la fête de Noël en avance avec les enfants de la Cité Alhambra et pensionnaires de l’orphelinat Les petits anges de Dieu. Un geste qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise de contribuer un temps soit peu à l’épanouissement de la jeunesse gabonaise et surtout répondre à l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Cette distribution de cadeaux qui s’est déroulée sous la forme d’un porte à porte, pour s’arrimer aux mesures gouvernementales notamment l’interdiction des rassemblements et l’application des gestes barrières, a débuté avec l’orphelinat Les petits anges de Dieu. Occasion pour le directeur général de la SNI de saluer l’engagement des responsables de ce centre qui accueille des enfants en difficulté, mais surtout de souligner que ce geste s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’être au côté des personnes vulnérables surtout en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Après l’orphelinat Les petits anges de Dieu, la délégation de la SNI a tenu à effectuer le même geste auprès des enfants habitant dans la Cité Alhambra, gérée jusque-là par la Société nationale du logement social (SNLS). Ainsi, de porte en porte Hermann Kamonomono a distribué une centaine de cadeaux au grand bonheur des enfants. « Notre présence ici à Alhambra est pour nous l’occasion de marquer de l’esprit de Noel. Nous sommes en temps de partage et de solidarité. Nous avons donc souhaité que cet esprit soit répandu et voilà pourquoi nous avons voulu partager ce moment avec nos compatriotes », a-t-il indiqué.