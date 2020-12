Fête de Noël: Ali Bongo et son épouse offrent des cadeaux à 2000 enfants vivant avec un handicap

Dans le cadre des festivités de Noël, le Président de la République Ali Bongo Ondimba et la Première dame Sylvia Bongo Ondimba vont renouveler une tradition qui date. Plus de 2000 enfants en situation de handicap à travers le pays auront le privilège de recevoir un cadeau de Noel.

Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba veulent apporter la magie de Noël aux enfants vivant avec un handicap au Gabon. Pour ce faire, compte tenu des restrictions imposées par la Covid-19, le couple a, selon un communiqué de presse, mobilisé des équipes à travers le pays, en tête desquelles les Gouverneurs de province, pour veiller à la distribution effective des cadeaux aux bénéficiaires jusqu’au 24 décembre 2020.

Ce sont en effet plus de 2000 enfants en situation de handicap qui pourront retrouver la joie et le sourire grâce à ce geste symbolique et solidaire du numéro 1 gabonais et son épouse, « afin qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls et que nous pensons à eux », a souligné Sylvia Bongo Ondimba.