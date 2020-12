Fête de la Nativité: quand le père Noël se met à l’heure Gabonaise

La légende raconte que le Père Noël habite dans les pays occidentaux, là où la neige et le froid sévissent pendant l’hiver, et que la période de noël séduit et réchauffe les cœurs. Au Gabon, la population fait montre chaque année d’ingéniosité pour créer la magie de noël. Des pères Noël complètement décalés et en phase avec les habitudes locales viennent casser les codes et briser le mythe du père Noël de type caucasien, un peu en surpoids, docile et souriant.

C’est en 2019 que le concept a fait mouche. Père Noël ou danseur de Bwiti ? C’est la question que d’aucuns pourraient se poser après avoir visionné des vidéos qui enflamment la toile gabonaise depuis quelques jours, illustrant un père Noël version gaboma, dansant au rythme d’une musique traditionnelle du pays à l’entrée du géant de la déco et de l’immobilier, Orca. Plus spectaculaire encore est le fait que papa Noël soit accompagné de mascottes déguisées en personnages de Disney et Marvel, Mimi et Superman.



Alors que dans de nombreux pays des hommes déguisés en père Noël s’invitent dans les rues et s’adonnent à des spectacles et parades pour faire vivre aux populations la magie de noël, au Gabon, la population a réussi à adapter le personnage du père Noël aux habitudes autochtones. Loin du classique personnage blanc gentil et docile distribuant ou pas des cadeaux, c’est un papa noël esquissant des pas de ndjembe, d’ikoku ou de la ntcham qui émerveille les populations.