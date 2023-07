Fête de la musique : Lord Ekomy, L’oiseau rare, Itachi, Arielle T, Annie Flore écartés par Ba’ponga et Massassi?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Célébrée en différé, le vendredi 30 juin 2023, la fête de la musique a enregistré plusieurs limites remarquables. Au nombre de celles-ci, les absences quelque peu préjudiciables des artistes de renom. Il s’agit entre autres de Lord Ekomy Ndong, Annie Flore Batchiellilys, Arielle T, Nadège Mbadou, L’oiseau rare, Général Itachi.

Alors que l’opinion attendait beaucoup de cette première fête de la musique célébrée sous l’égide de Max Samuel Oboumadjogo, grande fut la surprise de constater la mise à l’écart de certaines pointures de la scène gabonaise. Pourtant, Franck Stéphane Dibault alias Ba’ponga assurait que cette fête était l’occasion de prôner les valeurs de cohésion, d’amour et d’africanité.

Exclusion ou impréparation ?

Si tout semblait faussé depuis l’annonce faite le jour même de la célébration, l’opinion publique espérait que Max Samuel Oboumadjogo fasse mieux que Patrick Mouguiama-Daouda. Et ce, du fait qu’il est lui-même issu du milieu. Seulement, grande a été la désillusion aux lendemains de cet événement ponctué de couacs. Fruit d’une impréparation manifeste.

Certains artistes dénoncent le fait que la prestation live aurait été imputée aux artistes. À cela s’ajoutent la non-sollicitation des artistes comme Lord Ekomy et L’oiseau rare. Les deux pourtant présents sur le territoire. Est-ce un choix judicieux? Non. Car le public espérait les voir sur scène. Aussi, Donz’er a dû décliner l’invitation des organisateurs. En préparation de son premier album studio, El Pololo n’a pas validé l’heure de passage. On évoque 4 heures du matin. Et ce, sans aucune garantie sécuritaire.

Des cachets insignifiants pour la Fête de la musique

Comment peut-on célébrer la musique en poussant les artistes à brader leur génie créateur? Ce qu’a dénoncé Arielle T dans un live Facebook. Selon l’auteure de « la go d’à côté », les cachets proposés étaient de moins de 500 000 FCFA. « Je dois payer presque 80 000 voire 100 000 Fcfa la tête et il me faut quatre techniciens et deux choristes comment je fais? Si vous me proposez moins de 500 000 FCFA ? », a-t-elle martelé.

Une situation incompréhensible quand on sait que d’autres artistes affirment avoir reçu le million. Un deux poids deux mesures qui jettent l’opprobre sur la portée de cette fête. Mais également l’unité prônée par le ministre de la Culture et des Arts. Gageons que les responsables de ce cafouillage entretenu sauront en tirer des leçons.