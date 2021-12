Festival du film de Masuku: pas de film gabonais en compétition pour la 9ème édition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 9 au 14 décembre se tiendra à Masuku et Libreville la 9ème édition du festival du film de Masuku avec pour marraine Aïssa Maïga, comédienne française. Avec 11 films en compétition qui seront présentés aux cinéphiles pendant une semaine durant, le rendez-vous cinématographique, n’a enregistré aucun film gabonais en compétition pour cette année.

Ce festival est organisé par l’association apolitique et culturelle, Festival de Masuku, présidée par Nadine Otsobogo, réalisatrice du court métrage Dialemi, qui avait été primé au Fespaco, et au African Movie Academy Awards. L’événement qui a pour objectif de « mettre en compétition des films qui valorisent la nature et l’environnement » et permettre des rencontres entre les professionnels du cinéma et le grand public, s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous majeur de l’univers cinématographique dans le pays.

Par ailleurs, elle a fait savoir que cette année, « il n’y aura pas des films gabonais », hormis celui de Nadine Otsobogo, « Tout est lié ». Lequel est hors compétition, car ne pouvant être juge et partie. Une bien triste nouvelle car, cet événement aurait pu permettre à de nombreux acteurs culturels et vidéastes de présenter les différents talents que regorgent le pays en termes de production audiovisuelle. Néanmoins, certains films ont été tournés au Gabon, tels que celui du réalisateur Eric Michel, « Les blessures invisibles ».

« Pour l’édition 2021, pour la première fois, nous avons décidé cette année de lancer le festival à Franceville. On s’est dit qu’au bout de neuf ans, il faudrait que ça commence là où le festival porte le nom, c’est-à-dire Masuku et poursuivre ensuite à Libreville, où nous serons accompagnés des officiels et la marraine, qui est une comédienne française, et qui nous fait l’honneur d’être ici avec nous au Gabon », a indiqué Mme Nadine Otsobogo, l’initiatrice du Festival du film de Masuku.

Le festival se déroulera du 9 au 14 décembre à Franceville (Masuku) et la grande clôture aura lieu à l’Institut français du Gabon à Libreville, le 14 décembre. Elle sera agrémentée par des projections cinématographiques ouvertes aux publics, des évènements festifs inédits, la mise en lumière des talents via une remise de prix et l’animation par des experts d’ateliers et conférences à l’endroit des professionnels et autres amoureux de l’art cinématographique.