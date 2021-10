Fespaco: Gullit Matsinga Minguila dans le jury du plus grand festival du cinéma africain !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Acteur de l’ombre dans la sphère cinématographique gabonaise, Gullit Matsinga Minguila n’est pas moins un fer de lance dans ce secteur qui désire connaître une cure de jouvence. Preuve de ce savoir-faire reconnu et apprécié, l’homme à la triple casquette, scénariste-producteur et réalisateur, a été invité dans le prestigieux jury « films des écoles africaines de cinéma » du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

Censée se dérouler du 16 au 23 octobre prochain, la 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou aura définitivement une touche vert-jaune-bleu. En effet, au-delà des 3 ambassadeurs du 7ème art en lice, notre pays sera hautement représenté par le savoir-faire de Gullit Matsinga Minguila. Le natif de Booué dans la province de l’Ogooué-Ivindo a été convoqué dans le 4ème jury dédié aux films des écoles africaines de cinéma.

Une marque de reconnaissance envers cet ingénieur de production qui arrive à revêtir l’étiquette de scénariste-producteur et réalisateur. Pour information, Gullit Matsinga Minguila est diplômé de l’Institut Supérieur de l’Image et Son (ISIS) de Ouagadougou et de l’Université de Mons en Belgique où il s’est spécialisé en Sémiologie et langage du Cinéma et de l’Audiovisuel. Il est enseignant de Cinéma certifié par le Centre International des Liaisons des Écoles de Cinéma et de la Télévision.

Désireux d’apporter son expertise dans son pays natal, Gullit Matsinga Minguila s’est consacré à encadrer ceux qu’ils appellent affectueusement « la relève ». Et ce, d’autant plus que son statut administratif de responsable pédagogique au département des métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma de l’l’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC), lui confère cette tâche. Gageons que le néo-membre du Jury international du Fespaco saura laisser des traces indélébiles à Ouagadougou.