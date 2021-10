Fespaco 2021: Samantha Biffot sacrée pour sa série Mami Wata, le mystère d’Iveza

Ecouter cet article Ecouter cet article

Certains résultats de l’édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), au Burkina Faso, ont été rendu public ce vendredi 22 octobre 2021. Pour cette édition, la réalisatrice gabonaise Samantha Biffot a atteint la deuxième place du podium pour le prix de la meilleure série.

Parmi les trois Gabonais en tête d’affiche de la 27ème édition du Fespaco qui s’est tenue au Burkina Faso du 16 au 23 octobre 2021. Samantha Biffot a su tirer son épingle du jeu. Ainsi, la cinéaste qui a concouru dans la catégorie de la meilleure série avec son œuvre « Mami Wata: le mystère d’Iveza » a occupé la seconde place.

Un titre qui vient récompenser les efforts de la jeune cinéaste et pour lequel elle n’a pas manqué d’exprimer sa joie. « 2ème prix de la meilleure série au Fespaco » la proposition de cinéma la plus forte, des décors, au costume, au rythme. le plus beau compliment. Merci au jury » a-t-elle publié sur son compte Facebook. Assurément une bonne nouvelle pour le cinéma gabonais reconnu à l’international par ses pairs.

Il ne reste plus aux autorités compétentes, en l’occurrence le ministère de la Culture et des Arts, de définir qui bénéficiera dès 2022, comme le révèle le Plan de cadrage macroéconomique et budgétaire élaboré par le ministère de l’Economie et de la Relance et celui du Budget et des Comptes publics, d’une enveloppe de 8,8 milliards de FCFA, de soutenir et promouvoir ces talents qui mettent en valeur le savoir faire et la culture gabonaise.