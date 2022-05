FEMUA: Shan’L porte étendard du Gabon pour l’édition 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 10 au 14 mai 2022, se tiendra la 14ème édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) en Côte d’Ivoir. Un événement qui verra la participation de l’artiste chanteuse gabonaise Shan’l qui portera haut les couleurs du Gabon aux côtés d’artistes de renom tel que le rappeur français Youssoupha ou encore le Tanzanien Diamond Platnumz.

Organisée par Traoré Salif alias A’salfo, leader vocal du groupe Magic System, le festival des musiques urbaines d’Anoumabo est une plateforme d’échanges, entre professionnels de la culture, artistes, festivaliers et hommes de médias. Une rencontre internationale qui sera marquée par l’organisation d’ateliers et séminaires de formations sur des thèmes spécifiques à leur corporation.

A noter que cet événement verra la participation de plusieurs artistes de renom notamment le rappeur français Youssoupha, le Tanzanien Diamond Platnumz, Yodé et Siro, Suspect 95 ou Debordo Leekunfa sans oublier bien sûr, les patrons du festival Magic System. En ce qui concerne le Gabon, c’est l’artiste chanteuse Shan’l qui a été invitée comme porte étendard du vert-jaune-bleu.

Une fois de plus, l’auteur du hit «Tchizabemgue» va partager son univers musical avec le public ivoirien. Pendant cinq jours, Shan’l, les autres artistes et acteurs culturels venus de plusieurs horizons se produiront sur la scène du traditionnel site de l’Institut national de la jeunesse et des sports d’Abidjan, à L’institut français, mais également à San pédro qui accueillera pour la première fois ledit festival.

Par ailleurs, au-delà de l’aspect culturel, le Femua comporte aussi une vocation humanitaire et sociale. Pour cette édition trois écoles seront inaugurées et un hommage sera rendu à Papa Wemba, le géant de la rumba congolaise, décédé sur la scène du Femua il y a un peu plus de six ans.

Esther Kengue

Stagiaire