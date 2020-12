«Femmes noires francophones»: le nouveau livre de la Gabonaise Odome Angone

Ce lundi 21 décembre 2020, la littérature gabonaise s’est enrichie d’un nouvel ouvrage. Il s’agit du livre intitulé « Femmes noires francophones », paru aux éditions Hermann à Paris en Novembre 2020, écrit par le Docteur en philosophie espagnole Odome Angone. L’ouvrage est un hymne à la féminité, une prise de position contre le racisme et une confession intime sur le deuil.

Odome Angone, docteur en philosophie résident au Sénégal, enseignante-chercheur à l’université Cheick Anta Diop et membre du comité scientifique de la Fondation F.A pour la Culture et le Leadership était face à la presse pour présenter son nouveau livre.

« Femmes noires francophones », puisque c’est de cela dont il s’agit est un ouvrage composé de 5 chapitres axés principalement sur des sujets qui intéressent, qui touchent les femmes africaines. Il s’agit de la fécondité, la féminité, le deuil, l’amour, le racisme. A travers cet ouvrage, l’auteure fait le récit d’une vie, confortée par des expériences intimistes, comme on peut le remarquer dans le chapitre 2, « Expérience personnelle », dans lequel elle couche entre les lignes, son vécu 10 ans après la perte de son époux.



« Ce roman que je présente aujourd’hui est une thérapie pour moi. Dix ans après la mort de mon mari, j’arrive enfin à ouvrir mon coeur et parler de cette expérience douloureuse qui a marqué ma vie à jamais (…) Je parle aussi de la femme, sa place dans la société. Il y a chez-moi un refus d’assignation, car il y a autant de modèles de femmes. Il faut que l’on démontre au monde que nous sommes diverses et variées. J’invite le public à me lire et découvrir la femme africaine que je suis », a-t-elle expliqué.