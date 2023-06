Femmes d’Avenir : 30 lauréates accompagnées par Eramet lors de la première cuvée

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancé par le géant minier français Eramet et Women in Africa le 10 juin 2022, le programme Femmes d’Avenir a livré sa première cuvée le samedi 24 juin 2023 à Libreville. L’initiative qui vise à accompagner l’entrepreneuriat féminin a d’ores et déjà permis de récompenser 30 entrepreneures gabonaises.

À l’heure où l’entrepreneuriat au feminin est perçu comme une niche sociale pour l’autonomisation de cette frange de la population, le groupe Eramet et Women in Africa ne ménagent aucun effort pour matérialiser cet idéal. Ainsi, un an après avoir lancé ce programme, les initiateurs ont dévoilé la short list des lauréates, le samedi 24 juin 2023.

30 ambassadrices du programme Femmes d’avenir

Mis en place afin de contribuer de manière active à la formation et à l’accélération de l’entrepreneuriat féminin, ledit programme a connu un fort engouement. En effet, les 30 entrepreneures se sont activées pour entrevoir une issue financière source d’épanouissement. Et ce, grâce à l’appui de la plateforme internationale axée sur le développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneures.

Saluant la témérité des participantes, le délégué général du groupe Eramet a tenu à souligner la vision du géant du secteur minier. « L’ambition de l’Etat gabonais et de ses partenaires notamment le groupe Eramet et women in africa à travers ce programme, est de générer un impact sur les communautés locales. Et de permettre aux futures générations d’entrepreneures d’avoir des rôles modèles », a indiqué Loïse Tamalgo.

Un programme structuré et prometteur

Si la cérémonie fut festive, il est judicieux de préciser que le parcours ne fut pas un long fleuve tranquille. Et ce du fait que les participantes ont durant 9 mois été incubées pour leur aguerrissement digital. Une validation des acquis scindée en 3 modules de 25 heures. Il s’agit d’une formation en présentiel de 155 heures assorti d’un programme de mentorat avec des mentors issus du réseau Women in Africa.



À cela s’ajoutent des sessions de préparation de pitch d’entreprise. À ce propos, Marie- Gabrielle Mouckonga et Sarah Mboussou ont su tirer leur épingle du jeu. D’ailleurs, les deux entrepreneures participeront à une learning expédition à Dakar. Inscrit dans le plan RSE du groupe Eramet, le programme Femmes d’Avenir devrait s’étendre à l’international dès septembre 2023. « Fort de l’expérience au Gabon nous avons décidé de poursuivre le programme Femmes d’Avenir au Sénégal » a conclu Loïse Tamalgo.