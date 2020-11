Femmes actives du Gabon: le réseautage au féminin dans les starting-blocks

Au Gabon, les femmes entrepreneures veulent se révéler et montrer au monde l’étendue de leur force et apport dans la transformation économique du pays. Réunies au sein d’une communauté exclusivement féminine dénommée Femmes actives du Gabon (FADG), des centaines de femmes opérant dans divers secteurs se donnent rendez-vous le 21 novembre prochain au complexe Etaami – Les jardins du Cap sis sur la route du Cap caravane, pour se découvrir, parler de leurs valeurs et d’entrepreneuriat féminin.

Femmes actives du Gabon est une plateforme sociale et commerciale. Sous la houlette de celle-ci, réunissant un peu plus de 1500 membres actifs sur Facebook dont plusieurs centaines de talents féminins divers et variés, les femmes veulent vulgariser leurs compétences et leurs acquis. L’objectif étant de rassembler les femmes gabonaises entre autres, impliquées dans l’avenir économique du pays, la démarche consiste à créer une dynamique de solidarité, en incitant les femmes à parler de leurs parcours et carrières, de leurs produits et services, de leurs réalisations, et de leur potentiel entrepreneurial.

Virtuelle à ce jour, Femmes actives du Gabon (FADG), communauté de femmes entend se dévoiler à tous afin de montrer à la face du Gabon et du monde les valeurs féminines qu’elle compte en son sein lors de sa sortie officielle prévue le 21 novembre prochain au complexe Etaami – Les jardins du Cap sis sur la route du Cap caravane. « Il sera question de se connaître, de découvrir ce que nous avons de meilleur à offrir », a indiqué Rachelle Billogue, l’une des initiatrices du projet.

Femmes actives du Gabon est un projet qui ambitionne de faire l’intégration des femmes à court terme. Sur le long terme, elle veut recenser des profils susceptibles d’attirer l’attention des opérateurs économiques et de l’Etat gabonais afin de créer une table de concertation publique-privée. Celle-ci pourrait leur permettre d’obtenir du financement pour les projets et les idées les plus prometteuses et d’éveiller l’intérêt des potentiels investisseurs, sponsors et collaborateurs.