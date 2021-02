Félix Tshisekedi, nouveau président de l’Union africaine

C’est à l’ouverture de la 34ème session ordinaire du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine que le président de la République démocratique du Congo (RDC) a officiellement pris la tête de l’organisation panafricaine. Un mandat placé sous le sceau de nombreux défis notamment dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19.

Ainsi, Félix Tshisekedi remplace à cette fonction le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La passation a eu lieu ce samedi lors de l’ouverture du 34e sommet de l’UA, virtuel cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Une accession qui marque sans conteste le retour de la RDC au sommet de la politique panafricaine, presque 50 ans après que Mobutu Sese Seko a dirigé l’Organisation de l’Unité africaine, l’ancêtre de l’Union Africaine, en 1968.

Ce mandat de Felix Tshisekedi constitue un véritable défi car devant faire face particulièrement à la pandémie de Covid-19, qui sévit actuellement sur le continent. Conscient de la tâche qui l’attend, il a déjà mis en place un panel de haut niveau pour l’accompagner dans cette mission.

Outre la progression de la pandémie de Covid-19 sur le continent qui frappe durement les services de santé et les économies du continent, Felix Tshisekedi devra s’impliquer dans le litige sur le barrage du Nil, et les conflits dans le Tigré éthiopien, le Sahel et la République centrafricaine.