Fegafoot: Pierre Alain Mounguengui candidat à sa propre succession pour un 3eme mandat !

Pierre Alain Mounguengui, ancien arbitre international a officialisé sa candidature à l’élection de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) qui aura lieu le 16 avril prochain. Pointé du doigt par plusieurs affaires qui secouent le milieu, le Président sortant de l’instance faîtière du sport roi dans notre pays se montre serein et devra défendre son bilan et envisager de profondes réformes à toutes les échelles.

Poursuivre les chantiers entamés malgré un passage à vide dû en partie à la crise sanitaire liée au Coronavirus, c’est l’objectif majeur de Pierre Alain Mounguengui. Pour y parvenir, le président sortant de la Fegafoot, contesté par certains des acteurs du football gabonais, a officialisé sa candidature à sa propre succession. Une annonce quelque peu tardive qui démontre le recul pris par l’homme avant de tenter la passe de 3.

Un troisième mandat de 4 ans qu’il faudra aller arracher tant l’adversité est forte. Une bonne franche de ses alliés s’étant positionnée aujourd’hui en candidats. Ces derniers lui reprochant notamment l’absence de diligence dans le traitement de dossiers chauds tels l’affaire à scandale baptisée « Capellogate ». Une insane affaire de pédophilie qui vient jeter l’opprobre sur la gestion de l’ancien arbitre international.



Et pour cause, au-delà de ses plus proches collaborateurs qui ont été cités et dont l’un a été incarcéré, en l’occurrence Patrick Assoumou Eyi alias « Capello », quelques-uns des anciennes gloires d’Azingo ont prétendu qu’il serait impliqué en couvrant les bourreaux des victimes des jeunes footballeurs. Un témoignage accablant qui pourrait peser sur la balance au moment. Toutefois, Pierre Alain Mounguengui a plus d’un tour dans son sac.