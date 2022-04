Fegafoot: Efong Nzolo prêt à en découdre malgré l’irrégularité du Code électoral

Ecouter cet article Ecouter cet article

Candidat sérieux à la succession de Pierre Alain Mounguengui à la tête de la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot), Jérôme Efong Nzolo a donné son point de vue sur le débat autour du nouveau Code électoral. S’il reconnaît les errements flagrants imputables à ce Code, l’instructeur FIFA s’est dit paré à « aller jusqu’au bout du processus » vaille que vaille, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Adopté par le Comité exécutif de la Fédération gabonaise de football plutôt que par le Congrès tel que prévu par les textes en vigueur, le nouveau Code électoral est fortement décrié par les acteurs du secteur du ballon rond. À telle enseigne qu’à moins de 2 semaines de la tenue du scrutin du 16 avril prochain, bon nombre de candidats s’y focalisent et appellent à suspendre le processus en cours du fait que les aspérités qui y sont constatées sont discriminatoires.

Ce n’est pourtant pas le cas de Jérôme Efong Nzolo. En effet, le candidat de la reconstruction ne veut pas s’y atteler et reste focus sur l’agenda défini par la Commission électorale.« Nous sommes conscients de tout ce qu’il y a pu se faire durant ces dernières, mais nous voulons aller jusqu’au bout du processus électoral », a-t-il souligné. Pour ce dernier, il est risqué de s’engager dans une dynamique qui pourrait ne pas prospérer dans le temps.



« À supposer que tout cela n’aboutisse pas et que finalement tout le monde doit aller à l’élection. Je suis concerné par ce problème de textes! […] Cependant nous sommes dans un processus, la campagne a commencé et malgré tout, le processus doit suivre son cours. Moi et mon équipe ne resterons pas les bras croisés pour attendre tout ce qui pourrait se passer par la suite », a conclu Jérôme Efong Nzolo. Une mise au clair qui décrit la posture de l’ancien arbitre international qui aspire à redonner au football gabonais ses marques de noblesse.