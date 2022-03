Fegafoot: 7 candidatures déposées en attendant la validation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au terme de la dernière journée de soumission de candidatures pour le compte de l’élection de la Présidence de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), il ressort que seuls 7 prétendants se sont manifestés. Dieudonné Wayi, Diego Ndoumbou Likouni, Valerie Ondo Ebe, Jérôme Efong Nzolo, Brice Mbika Djambou et Meba Désiré.

La course au fauteuil devenu royal de la Fédération gabonaise de football devrait être haletante. Et pour cause, plusieurs hauts responsables et anciens acteurs du ballon rond ont décidé de se lancer dans la course. C’est en tout cas ce qui ressort des états réalisés par Yollan Mavouroulou, secrétaire général adjoint de la fédération gabonaise.

En effet, lors de l’ultime journée du dépôt des dossiers auprès de la commission électorale située au siège de la maison du football Alexandre Samba d’owendo, ce sont 7 candidatures qui ont été enregistrées. Au nombre desquelles le président sortant Pierre Alain Mounguengui qui a décidé de briguer un 3ème mandat d’une durée 4 ans après 8 ans de gestion.

En attendant la validation du 25 mars prochain, nous avons Dieudonnė Wayi, ancien président de la ligue de football du Haut ogooué, Dieudonnė Ndoumbou Likouni, ancien président de la ligue de l’Ogooué Maritime, Valerie Ondo Ebe, ancien président de l’association des footballeurs du Gabon, Jerome Efong Nzolo, ancien arbitre international, Brice Mbika Djambou, président de la ligue nationale de football et Meba Désiré, président d’association sportive.