FAWE: Paulette Missambo récompensée pour son engagement en faveur de la promotion  de l’éducation des filles

Le lundi 17 octobre dernier, la présidente de l’Union nationale (UN) Paulette Missambo a été récompensée par la Fondation Grâce Onyango et l’Organisation non gouvernementale Forum des éducatrices africaines (FAWE). Une distinction qui vient récompenser le rôle majeur de l’ancienne ministre dans la promotion de l’éducation des filles ou encore la formation des femmes.

Organisation non gouvernementale pan-Africaine fondée en 1992 par cinq femmes ministres de l’éducation dans le but de promouvoir l’éducation des filles et des femmes en Afrique subsaharienne conformément à l’éducation pour tous, l’ONG Fawe en collaboration avec la Fondation Grâce Onyango ont récemment célébré ces femmes qui à travers leur action oeuvrent dans l’éducation des filles. Membre fondatrice de la première cité Paulette Missambo a été distinguée pour son engagement.

En effet, ces deux organisations ont, à travers cette distinction, tenu à saluer son action remarquée pour la promotion de l’éducation des filles, la formation des femmes, et l’égalité homme-femme, afin de garantir le développement durable d’une Afrique qui gagne. Ancien ministre de l’Education, Paulette Missambo aura conduit durant son passage à cette fonction la plus grande opération de construction d’écoles et établissements scolaires de ces 40 dernières années.

Pour rappel, Forum des éducatrices africaines, dont la présidente de l’UN est l’une des fondatrices, a pour mission de « promouvoir l’équité et l’égalité dans l’éducation en Afrique ». Grâce à ses actions, cette ONG a réussi à inciter les gouvernements à revoir et réformer les politiques qui entravent l’accès des filles à l’éducation.