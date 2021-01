FAO: un atelier de clôture du projet «des Classes Vertes» prévu ces 25 et 26 janvier

Destiné à la promotion de l’agriculture et des systèmes alimentaires en milieu scolaire, le projet « des classes vertes pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive » devrait connaître son épilogue les 25 et 26 janvier prochains. C’est ce que vient d’annoncer la FAO, qui réunira ces 25 et 26 janvier par visioconférence et en simultané, un atelier régional de clôture en vue d’échanger sur les expériences acquises et les leçons à en tirer.

Lancé en 2018 au Cameroun, au Gabon et au Congo, le projet « des classes vertes pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive » devrait connaître son épilogue dans quelques heures. À travers la tenue d’un atelier régional de clôture débuté ce lundi 25 janvier et visant entre autres, à présenter les principales réalisations de ce projet dans ces différents pays, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et ses partenaires, entendent faire le bilan.

En effet, organisé à Douala par visioconférence et en simultané au au Cameroun, au Congo et au Gabon afin d’assurer la participation effective de toutes les parties prenantes, cet atelier sera également l’occasion d’échanger sur les expériences acquises au cours de la mise en œuvre de ce projet pilote. Il s’agira également de tirer les leçons, d’identifier les perspectives et de formuler des recommandations pour la pérennisation des acquis.

Regroupant une quarantaine de participants en provenance des 3 pays bénéficiaires du projet, à savoir : les représentants des Ministères en charge de l’Agriculture, de l’Éducation et de la Santé du Cameroun, du Congo et du Gabon, les Coordonnateurs nationaux du projet, les point focaux nutrition des Gouvernements, du Mouvement Scaling Up Nutrition, les représentants des Agences du Système des Nations Unies, les partenaires bilatéraux ainsi que les ONGs, cet atelier verra donc du beau monde.



Initiative pilote qui vise notamment à promouvoir des techniques innovantes de production auprès des jeunes en milieu scolaire et dans les communautés, tout en mettant l’accent sur la valeur nutritive des aliments et leur impact sur l’état nutritionnel, ce projet « des classes vertes », devrait fort logiquement, poursuivre son ascension au sortir de ces assises.