FAO: Libreville hôte d’un atelier sur le développement de l’irrigation et la gestion de l’eau agricole

Du 25 au 26 mai 2022, se tiendra à Libreville un atelier virtuel entre la FAO et ses partenaires de la sous-région d’Afrique centrale qui portera sur le développement de l’irrigation et la gestion de l’eau agricole. Objectif, créer un environnement favorable au développement de l’agriculture irriguée et démontrer des solutions d’irrigation climato-intelligentes en Afrique centrale.

Dans le cadre du développement de l’irrigation et la gestion durable de l’eau, un échange virtuel se tiendra entre la FAO avec la CEEAC, les Représentants des Ministères en charge de l’irrigation et la gestion durable des eaux, ainsi que les organisations de producteurs des huit pays de la sous-région d’Afrique centrale. Une initiative qui permettra de mettre en œuvre un environnement propice à l’irrigation et la gestion de l’eau agricole et desserrer progressivement les contraintes qui freinent le développement dans la sous-région.

Dans la plupart des pays d’Afrique centrale, l’agriculture représente l’un des secteurs économiques les plus importants et dispose d’un fort potentiel en matière d’eau et de terres arables, ainsi que des conditions climatiques favorables. Cependant, moins de 15 % des terres arables sont cultivées et une infime partie des ressources en eau et en terre valorisées. La mise en place d’un programme est une option plus que nécessaire pour élaborer des bonnes stratégies.

Ainsi, ce sera l’occasion de recueillir les contributions de l’ensemble des parties prenantes à cet atelier en vue de la formulation du programme d’appui au développement de l’irrigation et à la gestion de l’eau agricole en Afrique centrale. Pour rappel, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) apporte son appui aux gouvernements afin de garantir une utilisation de l’eau agricole plus efficace, équitable et respectueuse de l’environnement.