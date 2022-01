Fabrique des champions: Okoumé capital dévoile la liste des start-ups pour son programme d’Incubation

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué de presse datant du mardi 4 janvier 2022 que la société de capital-investissement Okoumé capital a dévoilé la liste des 25 start-ups retenues pour son programme d’Incubation « la Fabrique des Champions ». Une initiative qui promeut la transformation des petites et moyennes entreprises (PME) les plus prometteuses.

Lancé le mardi 28 septembre 2021, le programme dénommé « la Fabrique des Champions » vient de dévoiler sa nouvelle cuvée. Ainsi, ce sont 25 petites et moyennes entreprises, pour une cinquantaine de candidatures, qui ont été sélectionnées en se démarquant par leurs activités et leur potentiel dans des domaines très variés.

Il s’agit notamment de Laboratoire le Lac Bleu, Les vélos Bamga, Orema Technology, Frenzy Transport Logistic, Mishkan Immo Construction, La Ferme D’Emir, Gaboma Multimedia and Production, OBS – Olatano Market, Acacia Trading Limited ATL, Jetronic, Mouny’s, Apex 241, Ore Tea, N’toum Farm, Focus Santé, Gabon Wash Car, E-Way Africa Transport & Logistic (EATL), Travaux Spéciaux Énergie & Services, Dwabi Studio, Adia Conseil, Brendi Baby Food, Lamar Logistique, Mani’Ok, Le Bon Waz et Web Cars.

Les secteurs qui ont été privilégiés lors du processus de sélection des entreprises sont l’agriculture, l’agro-industrie, le bois, la forêt et les mines, carrière, dans la lignée de l’approche sectorielle stratégique du Plan d’accélération de la Transformation (PAT) du Gabon. Des projets d’autres secteurs tels que le commerce et la santé ont également été retenus. La Fabrique des Champions a également privilégié les structures dirigées par des femmes et des jeunes de moins de 40 ans.

Pour rappel, La Fabrique des Champions s’articule autour de 3 volets : l’accélération, Incubation startup et Incubation petites entreprises. Okoumé Capital est soutenu dans cette initiative par le cabinet ESPartners, expert en accompagnement des PME africaines. Elle sélectionne chaque année cinquante petites et moyennes entreprises pour les aider à développer leurs capacités et contribuer à la création de valeur partagée au Gabon.