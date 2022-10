FAAPA: le Gabon désormais membre du bureau exécutif

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’issue de la 6ème assemblée de la Fédération Atlantique des Agences de Presse de l’Afrique (FAAPA) qui s’est tenue ce vendredi 7 octobre 2022 à Rabat au Maroc que le Gabon a été désigné membre du bureau exécutif de ladite fédération. En effet, l’importance des agences de presse dans la lutte contre la désinformation, a constitué la thématique centrale sur laquelle les hommes et femmes de médias ont échangé.

En effet, La Fédération Atlantique des Agences de Presse de l’Afrique (FAAPA), créée en marge du 1er Forum des agences de presse de l’Afrique atlantique et de l’ouest à Casablanca, constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l’information et une plateforme professionnelle qui va permettre aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse.

C’est au cours d’une rencontre des journalistes que le Gabon a été admis dans le bureau exécutif de la FAAPA. Avec un paysage médiatique dense, l’avènement du Gabon au sein de l’instance décisionnelle de cette prestigieuse organisation dédiée aux agences de presse n’est qu’une consécration pour le Gabon en particulier et une fierté pour la sous-région en générale.

Pour rappel, la Fédération Atlantique des Agences de Presse de l’Afrique(FAAPA)est constituée de 20 pays qui ont contribué à cette formidable réalisation sont venus au Maroc avec un seul slogan : faire en sorte que l’Afrique avance, que l’Afrique soit fière d’elle-même.