Explosion de bouteilles de gaz: PetroGabon menace de poursuivre ceux qui la calomnient sur réseaux sociaux

C’est par le biais d’un communiqué de presse publié dans les colonnes du quotidien L’Union ce mardi 27 avril 2021, que la société de distribution de produits pétroliers PétroGabon a annoncé qu’elle intenterait des actions en justice contre ceux qui « relaient l’actuelle campagne calomnieuse dont elle est victime ». Cette menace fait suite aux informations relayées sur les réseaux sociaux à propos d’une série d’explosions de bouteilles de gaz butane à Libreville et à l’intérieur du pays.

Faisant suite à la polémique sur des explosions de bouteilles de gaz ayant occasionné des pertes en vies humaines qui s’est répandue comme une trainée de poudre, notamment sur WhatsApp et Facebook, ces dernières semaines, le leader de la distribution du gaz butane au Gabon, PetroGabon a tenu, par voie de presse à, entre autres rassurer l’opinion sur le fait qu’« aucune bouteille de gaz de PetroGabon n’a explosé » mais aussi, à annoncer qu’elle se réservait le droit d’ester en justice ceux et celles qui colportent de telles informations de nature à ternir son image de marque.

Depuis sa création, il y a vingt ans, PetroGabon, qui a su se maintenir à la place de leader de la distribution du gaz butane dans le pays, « n’a jamais enregistré d’accident lié à la qualité de ses bouteilles », a tenu à rappeler sa direction générale sous la houlette de Jean-Baptiste Bikalou. S’appuyant sur les conclusions de l’enquête diligentée par le ministère en charge des Hydrocarbures qui a entre autres confirmé que « la qualité des bouteilles de PetroGabon n’est pas la cause des deux accidents tragiques dont ont été victimes nos deux compatriotes », l’entreprise dont l’honneur a été lavé a remercié « tous ses clients et sympathisants qui lui sont restés fidèles malgré cette violente campagne ».

Par ailleurs, la direction générale de PetroGabon n’a pas manqué de rappeler que pour la défense de ses intérêts, elle n’hésitera pas à saisir les autorités compétentes contre celles et ceux qui dénigreraient son image de marque par la diffusion d’informations mensongères à son égard. « PetroGabon se réserve le droit de porter plainte contre quiconque est à l’origine ou relaie l’actuelle campagne calomnieuse dont elle est victime », a-t-elle martelé.