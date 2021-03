Explosion à Bata: un feu allumé par des agricultrices à l’origine du drame

On en sait un peu plus sur les causes de l’explosion survenue le dimanche 07 mars dernier a Nkoantoma, le quartier militaire de Bata en Guinée équatoriale. Selon les premières informations rendues publiques par le chef de l’Etat équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema à la télévision nationale, un feu allumé par des fermiers installés près du camp serait à l’origine de ce drame.

C’est le dimanche 07 mars dernier que la ville de Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale, a été secouée par une série de puissantes explosions d’un dépôt d’armes et de munitions dans un camp militaire. L’accident qui selon les dernières estimations, a fait 98 morts et 615 blessés selon un bilan officiel provisoire serait dû à une série de « négligences ».

Après avoir visité les hôpitaux de la ville de Bata et requis les informations de première main sur cette tragédie, le vice président Theodoro Nguema Obiang Mengue a tenu à livrer les premières informations sur les causes des explosions. « Les premières hypothèses indiquent un feu allumé par l’une des agricultrices qui préparait sa parcelle de culture vivrière à proximité de la poudre de la caserne militaire et les braises ont conduit rapidement le feu vers les stocks d’explosifs. Ce qui a provoqué l’expansion des ondes réactives détruisant impitoyablement toutes les habitations, les installations et tous les véhicules qui se trouvaient dans leur rayon d’action ». a-t-il révélé.



Si le bilan provisoire fait état de 615 blessés dont 366 ont regagné leurs domiciles, 299 personnes seraient actuellement admises en soins intensifs dans les trois plus grands hôpitaux de Bata: l’hôpital régional de Bata, le Centre médical la Paz et la Polyclinique Guinée Santé.